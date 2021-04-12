РИАМО - 12 апр. Полное погружение подростка в виртуальный мир может свидетельствовать о наличии у него депрессии, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Если ваш ребенок увлекается аниме, то это повод забеспокоиться, а лучше переключить внимание ребенка на что-то другое», - сказала Мишонова.

Как добавил главный внештатный детский специалист-психиатр Минздрава Московской области Сергей Поздняков, родителей должны насторожить разговоры о смерти и порезы на теле подростка. Стоит сразу обратиться к специалисту, если ребенок в разгар конфликта угрожает совершить суицид.

«Психиатр лишним никогда не будет. Наша задача - помощь пациентам», - подчеркнул Поздняков.

По его словам, чтобы уберечь подростка от беды, родителям необходимо наладить с ним доверительные отношения.

«Важно то, что независимо от того, согласны мы или нет с тем, что говорит наш ребенок, надо постараться остаться с ним другом», - отметил Поздняков.

По его словам, с 2014 года в Подмосковье зафиксировали 197 детских и подростковых суицидов, почти все погибшие никогда не были у психиатра.

Панические атаки: причины страхов и способы борьбы с недугом>>