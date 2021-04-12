РИАМО - 12 апр. Комары не появляются до тех пор, пока сохраняются ночные заморозки, первый выводок можно будет наблюдать уже в мае, сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Комары появятся тогда, когда появятся места, где смогут развиваться их личинки. Личинки комаров развиваются в воде примерно две недели, а потом появляются взрослые комары, которые нам досаждают. Для личинок нужны открытые водоемы, которые прогрелись и не замерзают по ночам. Пока есть ночные заморозки, ожидать появления комаров не стоит», – уточнил биолог в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что первая массовая волна появления комаров ожидается в мае или даже раньше.

Специалист рассказал, что все будет зависеть от погоды. По его словам, если лето будет сухое, то разводиться комарам будет негде. А к середине лета их численность упадет.