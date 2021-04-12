РИАМО - 12 апр. Предмет цилиндрической формы, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружили в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы, сообщил в понедельник РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Находка была обнаружена возле дома 20 на улице Демьяна Бедного в ходе земельных работ.

«Проводятся необходимые мероприятия по эвакуации этого предмета и вывоза его для последующей утилизации», - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что оперативные службы оцепили место, где найден предмет.