РИАМО - 12 апр. Рабочие начали возводить опоры моста через реку Сходню на Волоколамском шоссе, идут буровые работы, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

«В настоящее время продолжаются буровые работы под свайные основания опор, ведутся армирование, монтаж опалубки, бетонирование тела опор и уход за бетоном», - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Работы выполняют в рамках реконструкции Волоколамского шоссе от МКАД до реки Сходни. Планируют построить дороги общей протяженностью 3,7 км, эстакады на пересечении Волоколамского шоссе и Походного проезда.

Кроме того, в планах отремонтировать мост через Сходню, а также построить и реконструировать три подземных пешеходных перехода в районе Волоколамского шоссе, 128, 116, 112.