РИАМО - 12 апр. Мужчину убили во время тренировки на беговой дорожке в фитнес-клубе, расположенном на Авиационной улице, сообщает РЕН-ТВ.

Убитый пришел на тренировку вместе со своим знакомым. Но во время занятий между мужчинами произошла перепалка. Затем один из них открыл огонь.

От полученного ранения мужчина скончался. Не исключено, что злоумышленник готовился к преступлению.

На месте ЧП находятся сотрудники правоохранительных органов.

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