РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 апр. В понедельник глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий и студенты возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину в честь 60-летия первого полета в космос, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Мы сегодня собрались в знаковом месте - у памятника Юрию Гагарину. Я думаю, что мы все гордимся, что судьба провела Юрия Алексеевича через наш город. У нас в Томилине есть замечательное предприятие - НПП «Звезда», оно выпускает скафандры и катапульты. Юрий Алексеевич летал в космос в скафандре, который был произведен здесь, в Люберцах. Люберецкая земля имеет прямое отношение к космосу», - сказал Ружицкий.

Цветы также возложили депутаты Мособлдумы Игорь Коханый и Дмитрий Дениско, директор Люберецкого колледжа имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю.А. Гагарина Ольга Клубничкина.

По инициативе местного отделения партии «Единая Россия» на электронном рекламном щите напротив Гагаринского училища была размещена фотография Юрия Гагарина.