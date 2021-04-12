РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 апр. Ежегодный творческий конкурс среди воспитанниц детских садов Люберец прошел на сцене Культурно-просветительского центра округа, в нем победила Арина Соколова из детсада №83. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В конкурсе участвовали 12 девочек в возрасте от 5 до 7 лет. Программа состояла из нескольких этапов: самопрезентации, викторины, творческого номера и дефиле участниц в костюмах.

«Вот уже на протяжении 8 лет в округе проводится конкурс «Девчушка-люберчаночка». Каждый год его с нетерпением ждут юные красавицы, их родители, воспитатели. В этом году темой конкурсной шоу-программы выбраны диснеевские принцессы. Каждая из участниц представила на суд жюри образ наиболее полюбившейся ей сказочной героини. Корона досталась Арине Соколовой из детского сада №83», - сказал Ружицкий.

Победительница предстала перед жюри в образе принцессы Мериды из «Храброго сердца». По окончании всем участницам вручили памятные подарки, сладкие угощения и цветы, а главной красавице - ленту с короной.

Первая шоу-программа «Девчушка-люберчаночка» прошла в округе в 2013 году. За эти годы более 50 девочек поборолись за корону победительницы.