РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 апр. Полицейские в Королеве раскрыли кражу арендованного велосипеда, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Представитель ООО обратился в полицию с заявлением о том, что от ресторана быстрого питания на улице Станционной похищен арендованный у общества велосипед. Сумма ущерба составила более 10 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 38-летний житель Москвы. Похищенный велосипед изъят и возвращен владельцам.

В отношении задержанного дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.