РИАМО - 12 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем космонавтики. Глава региона также напомнил, что в этом году мир отмечает 60-летие первого полета человека в космос.

«60 лет полету Юрия Гагарина в космос! С праздником всех! Большая честь пообщаться с нашими космонавтами — сейчас на МКС находятся Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Рыжиков», - написал Воробьев на своей странице в Instagram.

Губернатор также выложил видео своего разговора с космонавтами, которые находятся на МКС.

«С праздником поздравляем вас! Сегодня весь день в Королеве. Гордимся вами! <...> Ребята, удачи вам и всем, кто сегодня в ЦУПе (Центр управления полетами – ред.) работает. Мы хотим слова благодарности передать! Мы вас очень ждем! Только вперед!» - сказал Воробьев.

Ранее председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил ученых, инженеров, рабочих ракетно-космического комплекса и тружеников смежных профессий с Днем космонавтики и пожелал им крепкого здоровья, мира и благополучия.

День космонавтики отмечают в России 12 апреля. Именно в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин первым в мире побывал в космосе.

Узнайте как стать космонавтом в спецпроекте в честь 60-летия полёта человека в космос>>