РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 апр. Около 17,5 тыс. человек — сотрудники администрации, дорожных и коммунальных служб, работники предприятий и организаций Балашихи — привели в порядок территории округа на общегородском субботнике, в их числе и 32 сотрудника Дворца культуры «Балашиха», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Капремонт в ДК «Балашиха» принес не только обновление помещения, но и большой благоустроенный сквер. Наведением порядка на его территории занялись сотрудники учреждения, которых поддержали около 20 учащихся и 10 представителей детского музыкального театра «Орфей».

«У нас самая крупная парковая зона, ни в одном учреждении Подмосковья такой нет. После капитального ремонта площадь увеличилась, появились новая плитка, газоны, трава — больше 8 тыс. кв м территории», — сказал директор ДК «Балашиха» Сергей Сафронов.

Праздничное настроение для коллег создавали артисты спортивно-танцевального клуба «Каскад». Вместе с молодыми артистами трудились на благо чистоты ветераны учреждения. Методист Татьяна Гарбузова отдала работе в ДК «Балашиха» более 40 лет.

«За территорией надо следить, нашим дворникам нужна помощь. Субботник поможет навести порядок после зимы, а дворники будут его поддерживать. Мы убираемся, чтобы жителям приятно было приходить отдыхать с детьми, сидеть на лавочках, чтобы на земле не было окурков и всякого мусора», — подчеркнула Гарбузова.

Весенние субботники помогут навести чистоту после зимы в общественных местах и на придомовых территориях Балашихи. Также уберут пространство у мемориалов воинской славы, парков, автодорог и тротуаров. В порядок приведут и малые архитектурные формы — отремонтируют лавочки и урны, покрасят ограждения и заборы, высадят кустарники, деревья и цветы на клумбах.

Присоединиться к субботникам может каждый желающий. Общегородское мероприятие по наведению чистоты проведут в Балашихе 17 апреля. Одной из основных его площадок станет новый Владимирский парк в микрорайоне Дзержинского около главного храма Росгвардии.

24 апреля в Балашихе состоится региональный субботник. Его центральными площадками станут Пестовский парк в Железнодорожном и Ольгинский лесопарк.