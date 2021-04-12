РИАМО - 12 апр. Работы по благоустройству Михайловской набережной начались в Коломне, завершить их планируется до конца августа этого года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«В свое время Михайловская набережная пользовалась популярностью у жителей Коломны. Уже этой осенью она снова будет радовать глаз. Уверен, что новое общественное пространство на въезде в город станет еще одной точкой притяжения для коломенцев и наших гостей», - сообщил глава муниципалитета Денис Лебедев.

Работы на набережной проводят в рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды». Набережная будет поделена на 5 функциональных зон. На территории появятся новые лавочки, фонари, информационные стенды и урны. Существующие зеленые зоны будут сохранены.

Осенью 2019 года в Коломне завершили благоустройство Москворецкой набережной, которая уже стала любимым местом горожан и туристов.