РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 апр. Студенты московских вузов открыли в Королеве выставку работ, посвященную 60-летию первого полета человека в космос, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Выставка творческого объединения «Соавторы» работает в библиотеке семейного чтения и досуга имени Маршака в микрорайоне Юбилейный. На ней представлены работы студентов московских вузов, которые живут в Королеве.

«Мы посвятили свои работы космосу, первому полету и первому конструктору. В картинах мы постарались передать дух плакатов 60-х годов, посмотреть на город по-новому, совместив в них город и космос», - сказала участница выставки.

Посмотреть работы на выставке можно в течение месяца. Эта выставка стала дебютной для ребят. Основной темой экспозиции стало путешествие героя-космонавта от мечты полететь в космос до ее воплощения.

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