РИАМО - 12 апр. Шестой корпус жилого комплекса «Новокрасково» в подмосковных Люберцах получил заключение о соответствии требованиям проектной документации на три месяца раньше запланированного срока, сообщает пресс-служба группы 3-RED.

Застройщик 3-RED не только соблюдает сроки строительства, но и стремится их сокращать благодаря постоянной работе по оптимизации процессов внутри компании. Сдача объектов ранее запланированных сроков позволила 3-RED занять первое место в рейтинге надежности застройщиков Московской области в 2020 году.

ЖК «Новокрасково» - совместный проект 3-RED и архитектурного бюро «Остоженка», обладатель премии PROESTATE&TOBY Awards - 2020. Комплекс представляет из себя современный микрорайон европейского уровня, состоящий из шести корпусов переменной этажности (7-17 этажей). ЖК расположен в районе городского поселения Красково в 13 км к юго-западу от Москвы. ЖК «Новокрасково» реализован в соответствии с принципами I LIKE.

3-RED - ведущая девелоперская группа Московского региона, входящая в топ-5 застройщиков Подмосковья 2020 года по объему ввода жилья, а также возглавляющая рейтинг надежности застройщиков Московской области в 2020 году по версии Национального объединения застройщиков жилья (наивысший уровень надежности).

Собственные проекты группы 3-RED реализуются в соответствии с комплексным стандартом жилья I LIKE, предполагающим создание качественно новой комфортной жилой среды. На сегодняшний день в портфеле группы более 1 млн кв. м проектов на разных стадиях реализации.​