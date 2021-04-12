РИАМО - 12 апр. Незавершенный федеральный объект строительства на улице Шаболовка, вл. 35 передадут Москве, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

Строительство началось в 1983 году. Спустя четыре года работы остановились на этапе монтажа каркаса 14-этажного здания. В 1992 году участок вместе с объектом передали ВГТРК для переоборудования под телевизионный комплекс.

«Сейчас долгострой находится в собственности ОАО «РТР-Сигнал». После передачи в городскую собственность, определения функционального назначения и возобновления работ объект на Шаболовке будет исключен из перечня долгостроев», – сказал глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

С начала 2021 года властям удалось ликвидировать пять долгостроев. Всего же с 2011 года удалось ликвидировать свыше 550 объектов-долгостроев.

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