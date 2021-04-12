РИАМО - 12 апр. В первом квартале 2021 года было зафиксировано 14 попыток суицида подростков в Подмосковье, предпринимаются меры, чтобы не допускать подобных ситуаций, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«У нас в первом квартале этого года было уже 14 попыток суицидов наших подростков», - сказала Мишонова.

Она отметила, что при этом чаще происходят подобные трагедии с детьми более раннего возраста. Также дети уходят из дома после ссор с родителями.

«Мы должны понимать, что мы должны предпринимать, чтобы с этим работать. <...> Мы делаем все, чтобы сократить эту печальную стилистку (по числу детских суицидов – ред.). Конечно, наша цель - выйти в нулевые показатели», - заключила Мишонова.