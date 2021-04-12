РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 апр. Глава подмосковных Котельников Сергей Жигалкин поздравил с Днем космонавтики бывшую сотрудницу экспериментального завода, жительницу микрорайона Белая Дача Галину Воробьеву, сообщает пресс-служба администрации округа.
Более 17 лет она проработала на Экспериментальном машиностроительном заводе имени Мясищева, который является опытно-конструкторским бюро авиационно-космической направленности в России.
Галина Михайловна была руководителем группы полимерщиков. В ее работу входил контроль за изменением температуры пластика, который использовался в авиационной и космической отраслях. Она ездила на испытания, проходившие на Северном полюсе и в Прибалтике.
В этом году страна отмечает 60-летие со дня первого полета человека в космос. Подвиг Юрия Гагарина вошел в историю всего мира. В городском округе Котельники в этот день пройдут различные мероприятия, в том числе флешмобы в честь знаменательной даты, организованные учреждениями культуры и образования.
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