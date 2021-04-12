РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 апр. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил сотрудников Научно-производственного предприятия «Звезда» с Днем космонавтики и вручил им награды, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник на предприятии прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню космонавтики.

«На территории Люберец есть такое замечательное предприятие - НПП «Звезда», оно уникальное. Это гордость нашего края. Я хотел бы пожелать в это непростое время удержаться на этом рынке, быть первыми в мире», - сказал Ружицкий.

Также коллектив поздравили генеральный директор, главный конструктор НПП «Звезда» Сергей Поздняков и космонавт Александр Лазуткин.

После этого на торжественном мероприятии приступили к награждению. Приказом генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина объявлена благодарность сотрудникам за высокий уровень профессионализма, большой вклад в создание авиационной и космической техники. Также приказом министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой сотрудники награждены почетными грамотами.

Помимо этого сотрудники получили почетные грамоты и благодарности главы администрации Люберец и знаки отличия за доблестный труд.

НПП «Звезда» - ведущее предприятие в России в области создания и производства индивидуальных систем жизнеобеспечения летчиков и космонавтов, средств спасения экипажей и пассажиров при авариях летательных аппаратов, систем дозаправки самолетов топливом в полете.