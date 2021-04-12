РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 апр. Сотрудники пожарных частей Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» в городском округе Балаших, убрали свои территории от мусора и листвы во время общегородского субботника, сообщается на странице Ногинского ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас»-Балашиха в соцсети «ВКонтакте».

Основной целью субботника стало наведение порядка на территориях в местах расположения пожарных частей.

«В ходе проведения субботника пожарные и спасатели навели порядок не только на внутренних территориях своих подразделений, но и на территориях, прилегающих к пожарным частям», - сказал заместитель начальника Ногинского управления Александр Квашнев.

Пожарные и спасатели при помощи грабель убрали газоны, собрали накопившейся за зиму мусор и очистили дороги рядом с пожарными частями.

«Огнеборцы Ногинского управления - постоянные участники мероприятий, проводимых в городском округе. Большинство работников - это жители Большой Балашихи, поэтому все они с огромным удовольствием внесли свой посильный вклад в наведение чистоты и порядка в нашем замечательном и красивом городе», - заключил Квашнев.