РИАМО - 12 апр. Навигация по Москве-реке откроется раньше установленного срока на участке от моста Багратион до Южного речного вокзала, сообщается на официальном сайте Канала им. Москвы.

Навигация запустится 13 апреля вместо 24 апреля, как планировалось ранее. Это связано с благоприятной гидрометеорологической обстановкой.

Соответствующее решение уже согласовали с Росморречфлотом. Работы по подготовке причалов и набережных к пассажирской навигации стартовали в Москве в конце марта.

Специалисты проводят локальный ремонт оснований причалов, а также обновляют разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.

Кроме того, промываются лестницы, облицовка стен и напольные покрытия. Также коммунальщики проводят пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски.

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