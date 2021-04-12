РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 апр. Спортсмены из Котельников заняли призовые места на Открытом первенстве по борьбе среди юношей, оно прошло в минувшие выходные в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В соревнованиях принимали участие спортсмены 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения. Борцы спортивной школы «Котельники» завоевали медали.

Первые места получили Тимур Юнусов, Абдул Каримов, Артем Сутормин. Второе место заняла Ясир Хайдари. Третье место - у Мансура Махаммада.