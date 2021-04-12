РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 апр. Юная спортсменка из Люберец Надежда Зинкина выиграла золотую медаль на открытых тренировках по кудо, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования прошли при поддержке ассоциации офицеров подразделений специального назначения Главного разведывательного управления 11 апреля в Москве. Их участниками стали более 300 спортсменов из 10 городов России.

На открытых тренировках по кудо выступили три юных люберецких спортсмена. 9-летняя люберчанка завоевала золотую медаль, победив соперника техническим нокаутом за 22 секунды.

На награждении победителей присутствовал президент Федерации кудо России Роман Анашкин.