Московский велопрокат 2021: стоимость и новинки сезона

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В этом году сезон велопроката в Москве открылся раньше обычного – 6 апреля.

На текущий момент в Москве работает 662 станции проката, их число планируется увеличить. По информации столичного Департамента транспорта, в 2021 году в Москве появится 67 новых точек «Велобайка», а в прокат поступит 1000 новых велосипедов, половина из которых будут электрическими.

Теперь покататься на прокатном велосипеде можно будет в Кузьминках, Измайлове, Перове, Богородском, Зеленограде и некоторых других районах.

Перед поездкой лучше предварительно проверить, работает ли та или иная велопарковка. Сделать это можно в мобильном приложении или на сайте «Велобайк».

Возвращать велосипеды и самокаты можно только на те парковки, которые уже начали функционировать.

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