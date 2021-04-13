Московский велопрокат 2021: стоимость и новинки сезона

Начало сезона и станции проката
В этом году сезон велопроката в Москве открылся раньше обычного – 6 апреля.
На текущий момент в Москве работает 662 станции проката, их число планируется увеличить. По информации столичного Департамента транспорта, в 2021 году в Москве появится 67 новых точек «Велобайка», а в прокат поступит 1000 новых велосипедов, половина из которых будут электрическими.
Теперь покататься на прокатном велосипеде можно будет в Кузьминках, Измайлове, Перове, Богородском, Зеленограде и некоторых других районах.
Перед поездкой лучше предварительно проверить, работает ли та или иная велопарковка. Сделать это можно в мобильном приложении или на сайте «Велобайк».
Возвращать велосипеды и самокаты можно только на те парковки, которые уже начали функционировать.
Последние новости публикуются в официальном паблике сервиса «ВКонтакте».
Регистрация
Как и в прошлые годы, для пользования прокатом потребуется регистрация, пройти ее можно либо на официальном сайте «Велобайк», либо в приложении (скачать можно в AppStore и Google Play).
При регистрации нужно указать свой номер телефона, привязать банковскую карту, получить логин и ПИН-код. Также можно указать данные карты «Тройка», чтобы не пользоваться логином и кодом. Оплата с транспортной карты не списывается – она служит лишь пропуском в систему проката.
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Какие доступны велосипеды
Взять напрокат можно как обычные велосипеды и самокаты, так и электробайки (последние доступны не на всех парковках). Городские электровелосипеды развивают скорость до 25 км/ч, а батарея рассчитана примерно на 35 километров. Если устройство разрядится, то велосипед превратится в обычный, и нужно будет просто крутить педали.
Тарифы и оплата
Стоимость проката выросла по сравнению с прошлым сезоном. Также в этом году больше нет скидок, введенных из-за пандемии.
Цены на 2021 год следующие: сутки – 155 рублей, месяц – 615 рублей, сезон – 1235 рублей, «Сезон 45 минут» – 1545 рублей. Во все тарифы включены бесплатные поездки до 30 минут, а в случае с «Сезоном. 45 минут» – до 45 минут.
Поездки короче 30 минут «Велобайк» предоставляет бесплатно, при этом перерыв между ними должен составлять не менее 15 минут. Однако воспользоваться городским велопрокатом абсолютно бесплатно не получится: в любом случае нужно выбрать тариф и внести предоплату картой (через мобильное приложение).
Разницы в тарифах для обычных и электровелосипедов нет.
Если вы катаетесь дольше 30 минут, нужно будет доплачивать. Так, катание дольше получаса, но до одного часа обойдется в 30 рублей, до двух часов – 103 рубля, до трех часов – 465 рублей и т.п. Подробнее о тарифной сетке можно узнать тут.
Штраф за невозврат велосипеда после двух суток составляет 30 тысяч рублей.
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Как взять велосипед
Выбрав велосипед на стойке проката, введите свой логин и ПИН-код на руле. На экране должна появиться надпись: «Удачной поездки» или «Начало» (для электровелосипеда), а замок разблокируется.
Перед поездкой обратите внимание на уровень заряда электробайка: должен непрерывно гореть зеленый индикатор справа на парковочной стойке, в которой зафиксировано устройство.
Как вернуть велосипед
Городской прокат удобен тем, что вернуть велосипед можно на любую парковку, где есть свободные слоты. Однако это не касается устройств с электроприводом – их желательно возвращать на специальные стоянки (они отмечены в мобильном приложении). Впрочем, если такой возможности нет, можно вернуть электробайк и на обычную велопарковку, но за это придется заплатить штраф в 1000 рублей.
Для возврата надо зафиксировать велосипед (любой) в свободном слоте парковки, дождаться соответствующего подтверждения на руле (появится надпись «Возврат ОК» или «Конец») и в мобильном приложении. Если замок по какой-то причине не закроется, система будет считать, что велосипед все еще в вашем пользовании, и может прийти штраф.
В случае проблем стоит обращаться в службу поддержки: 8-495-966-46-69.
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Прокат самокатов
Покататься на электросамокате в столице можно уже с 4 апреля.
Централизированного единого проката самокатов в Москве пока нет. Однако есть целый ряд компаний-операторов, пользоваться которыми рекомендует Дептранс, например: Whoosh, «Карусель», Urent, Lite (бывший сервис Youdrive) и другие.
Схема использования во всех случаях примерно одинаковая и напоминает велопрокат: надо зарегистрироваться в приложении, привязать карту, выбрать самокат, ориентируясь на карту с парковками, а по окончании поездки вернуть его на доступную стоянку.
Цены разные, в среднем придется заплатить 5 рублей за минуту. Подробнее о прокате самокатов можно узнать тут.
В официальном Telegram-канале Дептранс заявил, что собирается активно развивать кикшеринг (прокат самокатов) в 2021 году. Парк расширится до 10 000 устройств, появится больше 1300 новых парковок для самокатов и новые зоны, где можно будет кататься.
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