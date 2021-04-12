РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 апр. На Щелковской станции переливания крови 20 апреля пройдет городской день донора, приуроченный к Национальному дню донора, сообщается на сайте администрации городского округа.

День донора пройдет с 08:00 до 14:00. Станция переливания крови расположена по адресу: Щелково, улица Новая Фабрика, дом 8.

Перед сдачей крови не рекомендуется: за сутки употреблять алкоголь, острую, жирную, соленую пищу, курить за час до сдачи крови, приходить после работы в ночную смену и большого эмоционального, физического напряжения, приходить, чувствуя недомогание.

Стать донором может гражданин РФ, достигший 18 лет. Желающим сдать кровь необходимо при себе иметь паспорт.