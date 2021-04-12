РИАМО - 12 апр. Начался прием документов от желающих войти в новый состав Общественной палаты Московской области, сообщает пресс-служба палаты.

Прием документов осуществляется аппаратом Общественной палаты Московской области. Членом ОП может быть гражданин, достигший 18 лет.

Информация о требованиях к кандидатам и документы для скачивания размещены на официальном сайте региональной Общественной палаты по ссылке.

Прием документов проводится по 11 мая по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1А, кабинет 403 (технопарк «Орбита»). Контактный телефон: 8 (499) 550-60-89.

Общественная палата Московской области появилась в 2000 году. Действующий состав палаты был сформирован в октябре 2018 года. Всего в областную Общественную палату входят 99 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев высоко оценил работу Общественной палаты в разгар пандемии коронавируса. Также глава региона отметил важность участия общественников в процессе подготовки к сентябрьским выборам в Госдуму и Мособлдуму.