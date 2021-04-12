РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже велосипеда из подъезда, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 31-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил велосипед из подъезда одного из домов на улице Машиностроителей. Общая сумма материального ущерба составила 14 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее судимый 42-летний местный житель, у которого изъято похищенное имущество.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.