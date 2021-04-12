РИАМО - 12 апр. Мемориальную доску, посвященную дважды Герою СССР, космонавту Алексею Леонову, разместили на доме на ул. Маши Порываевой в столице, где космонавт работал почти 20 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Доску изготовили из бронзы по проекту скульптора Ярослава Бородина и архитектора Юлии Ефремовой.

«Дважды Герой Советского Союза Алексей Архипович — по-настоящему выдающийся человек. Важно, что именно в День космонавтики в Москве появилась мемориальная доска первому человеку, вышедшему в открытый космос», — сказал глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Леонов 18 марта 1965 года первый в истории человечества вышел в открытый космос и провел там 23 мин. 41 сек., из них 12 мин. 9 сек. — за пределами корабля.

Это был научный эксперимент, при этом личность космонавта раскрыли не сразу. Позже также стало известно, что скафандр Леонова раздулся, и он с большим трудом смог попасть внутрь корабля и выжить. В 1975 году Леонов также участвовал в первой космической стыковке двух космических кораблей СССР и США.