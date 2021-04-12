РИАМО - 12 апр. Столичный суд заключил под стражу 44-летнего мужчину, которого обвиняют в совершении развратных действий в отношении двух девочек в Зеленограде, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лиц, достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших четырнадцатилетнего возраста), назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
Следствие устанавливает возможную причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы.
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