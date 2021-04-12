РИАМО - 12 апр. Столичный суд заключил под стражу 44-летнего мужчину, которого обвиняют в совершении развратных действий в отношении двух девочек в Зеленограде, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, днем 1 апреля 2021 года на территории Зеленоградского административного округа города Москвы мужчина в общественном транспорте совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки, позднее он совершил аналогичные действия в отношении другой несовершеннолетней. Дети рассказали о произошедшем родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы», - сказала Иванова.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лиц, достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших четырнадцатилетнего возраста), назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Следствие устанавливает возможную причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы.