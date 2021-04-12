РИАМО - 12 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял третье место в рейтинге цитируемости российских губернаторов-блогеров за март 2021 года, рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

В тройку лидеров также вошли глава Чечни Рамзан Кадыров и мэр Москвы Сергей Собянин.

В марте губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил в Instagram жителей региона, которые приняли участие в международной экологической акции «Час Земли».

Кроме того, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Воробьев поздравил полуостров Крым с семилетней годовщиной возвращения в состав России. Также Воробьев писал, что в Рузском округе открылась новая школа на 550 учеников.

Рейтинг подготовлен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 62 тыс. источников - российских ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.

Основой для создания рейтинга является индекс цитируемости – медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на записи блогера в сообщениях СМИ, заметность сообщений и влиятельность источников, опубликовавших записи блогера.