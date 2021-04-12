РИАМО - 12 апр. Выставка «Первый», приуроченная к 60-летнему юбилею полета в космос Юрия Гагарина, открылась в Музее космонавтики в столице, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В церемонии открытия принял участие мэр города Сергей Собянин.

«Ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 г. полет Юрия Гагарина положил начало космической эре. Мы гордимся огромным вкладом московских рабочих, ученых и инженеров в разработку техники для первого полета в космос. И сегодня Москва является одним из главных центров отечественной космической науки и промышленности», – сказал Собянин.

Градоначальник также поздравил всех москвичей с Днем космонавтики.

Выставка продлится до 12 сентября 2021 г. В экспозиции, размещенной в главном зале музея «Утро космической эры», представлено более 100 уникальных экспонатов. В центре внимания находится подлинный спускаемый аппарат космического корабля «Восток», на котором 12 апреля 1961 г. человечество совершило первый в истории космический полет.

Также посетители могут увидеть катапультируемое кресло, в котором Гагарин летел в ракете и благополучно приземлился. Также представлены личные вещи космонавта: самолетик, который в детстве своими руками сделал Гагарин, грамоты, одежда, инструменты, фотографии и другие уникальные вещи.

Многочисленные культурные и памятные мероприятия, посвященные Дню космонавтики, проходят в эти дни в парках, библиотеках, культурных центрах, музеях, выставочных залах, музыкальных и общеобразовательных школах Москвы. Наиболее крупные из них – фотовыставки «Наш Гагарин» в парке «Северное Тушино» и в парке «Музеон».

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