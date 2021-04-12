РИАМО - 12 апр. Свыше 11,5 тыс. молодоженов в Москве поженились в День космонавтики с 1961 года, больше всего свадеб пришлось на 1980 год, сообщает «Интерфакс».

Так, в этот день 41 год назад в столице в брак вступили свыше 1 тыс. пар. А в 1986 и 1975 годах узами брака связали себя более 900 пар.

В этом году дата выпала на понедельник. Пожениться можно только во Дворце бракосочетания № 1 и Дворце бракосочетания № 3. В понедельник планируют пожениться 20 пар.

Также первый полет Юрия Гагарина в космос отразился и на именах детей. В марте 1961 года в столице 150 мальчиков назвали Юрой, а уже в апреле – больше 300.