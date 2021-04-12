РИАМО - 12 апр. В четверг, 15 апреля, в 10:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.
Встреча министра с журналистами приурочена к периоду подготовки и начала весенней посевной кампании и ярового сева в Московской области.
В ходе мероприятия планируется осветить следующие вопросы:
⁃ каковы особенности весенне-полевых работ 2021 года?
⁃ Как на урожай может повлиять погода?
⁃ Каковы объемы ярового сева?
⁃ Насколько к посевной готова сельхозтехника?
⁃ Какие меры поддержки аграриев действуют в Подмосковье?
Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).
Аккредитация:
+7 906 742-50-82 (Елена Другова)
+7 (968) 766-21-18 (Мария Дмитриева)
Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.
Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям. С собой просьба иметь маску.
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