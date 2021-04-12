РИАМО - 12 апр. Пожарные ликвидировали открытое горение деревянных поддонов в хозяйственной постройке в деревне Аксеново-Бутырки Богородского округа Подмосковья, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Информации о пожаре поступила в 11:26. Пожар был локализован на площади 3,2 тыс. кв. м. ​

«В 13:16 объявлена ликвидация открытого горения», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на данный момент проводится осмотр территории.

За минувшие сутки в Московской области произошло 435 пожаров, спасен 1 человек. От областного ГУ МЧС РФ на техногенные пожары привлекалось 3808 человек и 1088 единиц техники.