РИАМО - 12 апр. Во втором квартале 2021 года в Москве пройдут специализированные торги для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан, они смогут арендовать три земельных участка общей площадью 0,41 га для коммерческого использования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Специализированные земельные торги для МСП проходят в Москве с 2020 года, а с этого года принять участие в них могут также самозанятые граждане. Объекты для таких торгов включены в специальный перечень, сейчас в него входят девять земельных участков. На них можно возвести капитальные строения общей площадью до 1,5 тыс. кв. м.

«В 2020 году на специализированных торгах уже было арендовано семь участков, один участок был реализован в текущем году. Еще три будут предложены потенциальным инвесторам во втором квартале 2021 года. Они расположены в Южном, Западном и Юго-Восточном административных округах. На этих участках появятся спортивный комплекс, автозаправка и объект торговли. За 2,5 года арендаторам предстоит возвести объекты, а после оформления на них имущественных прав у арендаторов появится возможность выкупить арендованные земельные участки», – сказал Ефимов.​

Он добавил, что всего на трех земельных участках появятся 3,1 тыс. кв. м коммерческой недвижимости.

«Фиксированной начальной цены годовой арендной платы, как в случае с помещениями для МСП, на земельных торгах нет. Она исчисляется из кадастровой стоимости и площади участка, а также функционального назначения планируемого объекта. В среднем по результатам торгов стартовая стоимость годовой арендной платы возрастает более чем в четыре раза. Это говорит о заинтересованности инвесторов в предложенных городом земельных лотах», – отметил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

На земельных торгах в этом году столица уже сдала в аренду семь участков под коммерческое строительство, добавил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Сейчас завершается прием заявок на еще один объект в аренду для субъектов МСП на юге столицы: участок площадью 0,10 га под возведение спорткомплекса сдается с начальной ценой 680,3 тыс. рублей в год», – сказал глава ведомства.

Ознакомиться с лотовой документацией и подробными характеристиками объектов можно будет на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города».​