РИАМО - 12 апр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможности прекращения авиасообщения с Турцией в правительство РФ, передает Газета.ru.

«Ничего здесь не могу сказать. Могу только переадресовать в правительство, потому что с учетом развития этой пандемической ситуации именно там принимаются решения, в нашем штабе», — сказал Песков.

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и появления новых штаммов коронавируса в Турции, запрет поездок в эту страну поднимался в правительстве и ранее.

Эксперты предполагали, что власти могут полностью запретить для россиян въезд в Турцию, либо ввести обязательный двухнедельный карантин для приехавших.

Турция стала одной из первых стран, куда смогли ездить россияне после локдауна. С 1 августа 2020 года разрешили перелеты в Анкару и Стамбул, а с 10 августа в Анталью, Бодрум и Даламан.

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