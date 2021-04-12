РИАМО - 12 апр. В понедельник начался звездный онлайн-диктант «Поехали!» в честь 60-летия первого полета человека в космос, передает корреспондент РИАМО.
Она отметила, что диктант доступен для всех русскоязычных граждан и иностранцев, которые изучают русский язык. К диктанту присоединились Аргентина, Бельгия, Германия, Дания, Китай, Малайзия и Португалия.
«Когда мы задумывали эту акцию, мы хотели напомнить, что это общая победа. И я очень надеюсь, что звездный диктант напомнит молодому поколению, что нам есть, чем гордиться», – заключила Фридрихсон.
Участникам предстоит ответить на вопросы об основоположниках космической отрасли, о людях, событиях и истории космонавтики. Автором текста диктанта стал писатель Сергей Лукьяненко. Двадцать победителей диктанта получат текст с подписью автора.
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