РИАМО - 12 апр. Свыше 794 тыс. россиян сделали прививку от клещевого энцефалита, планируют привить еще более 2,1 млн человек, сообщает Федеральное агентство новостей.

Также в российских регионах уже готовы лаборатории для исследования клещей. Изучено свыше 135 тыс. насекомых. Сейчас количестве обращений с жалобами на присасывание клещей не выходит за рамки среднемноголетнего значения.

Кроме того, в стране пока не зафиксировали случаев заболевания инфекциями, которые передают клещи.

Чтобы обезопасить себя от укуса клеща, нужно соблюдать ряд правил: надевать светлую одежду с длинным рукавом на резинке и капюшоном, а штаны заправлять в носки. Также необходимо обработать одежду репеллентом.