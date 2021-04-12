РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. Всероссийский субботник 24 апреля в подмосковном Подольске пройдет на 17 площадках, основной станет территория у водоема «Южный», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Городской округ примет активное участие в акции президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Во всех микрорайонах проведут мероприятия по уборке и благоустройству общественных территорий. Всероссийский субботник пройдет 24 апреля, в этот день горожане будут приводить в порядок 17 точек.

Все территории для проведения субботников отмечены на интерактивной карте: https://vk.cc/c0zdrS. Основной точкой станет территория у водоема «Южный».

В рамках муниципального месячника благоустройства субботник в Подольске пройдет также 17 апреля (в связи с погодными условиями допускается перенос дат).