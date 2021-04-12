РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. Подольские предприниматели уплатили более 5 млн рублей отсроченных арендных платежей с начала года, сообщается на сайте администрации округа.

За прошедшую неделю арендаторы имущества в Подмосковье погасили 2,07 млн рублей отсроченных в 2020 году платежей за аренду областного и муниципального имущества, а также неразграниченных земель.

Всего с начала года от арендаторов поступили 72,8 млн рублей, из которых за аренду государственной неразграниченной земли перечислены 37,2 млн рублей, за муниципальное имущество и землю — 34,5 млн рублей, а за областную недвижимость — 1,1 млн рублей.

С начала года наибольшие суммы в счет отсроченных арендных платежей уплатили в Электростали — 9,3 млн рублей, Одинцовском округе — 8,8 млн рублей, Люберцах — 7,7 млн рублей, Щелкове — 7,5 млн рублей, Подольске — 5,45 млн рублей, Лобне — почти 5 млн рублей, Богородском округе — 3,8 млн рублей, Жуковском — 3,5 млн рублей, Балашихе — 3 млн рублей, Ступине — 2,8 млн рублей.