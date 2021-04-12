РИАМО - 12 апр. В столичном районе Фили началось возведение высокоэтажной части Национального космического центра (НКЦ), сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Высота 47-этажной башни составит более 288 м со шпилем. Общая площадь помещений – 62 тыс. кв. м.

«На стройплощадке приступили к сооружению основных монолитных конструкций высотной части. Смонтировано 442 т арматуры и уложено более 1,2 тыс. куб. м бетона в основную конструкцию фундамента», – сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Также уже выполнены земляные работы, завершено устройство буронабивных свай.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, одновременно продолжаются работы по возведению низкоэтажной части будущего НКЦ. Общая готовность монолитных конструкций оценивается почти в 70%.

Всего на стройплощадке НКЦ сегодня работают 1,2 тыс. человек и почти 40 единиц техники.

Всего в строящемся НКЦ и на смежной производственной территории Центра Хруничева будет создано 20 тыс. рабочих мест для предприятий «Роскосмоса».