РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 апр. В подмосковных Люберцах в понедельник прошел флешмоб, посвященный 60-летию первого полета человека в космос и 60-летию Дворца культуры, в рамках него в небо выпустили ракету из воздушных шаров, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Флешмоб прошел на площади у ДК. В нем приняли участие ученики гимназии №1.

«Ученики выстроились в цифру 60 в честь 60-летия первого полета человека в космос и 60-летия Люберецкого дворца культуры. Его в 1965 году посетил Юрий Гагарин», - сказал куратор проектов «Историческая память» и «Культура малой Родины» местного отделения партии «Единая Россия» Ильдар Невмятуллин.

Он добавил, что с инициативой проведения флешмоба выступил депутат местного отделения партии Александр Мурашкин. Он организовал данное мероприятие.

В ходе мероприятия в небо выпустили ракету из воздушных шаров.

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