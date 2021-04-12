РИАМО - 12 апр. Следователи инициировали проведение доследственной проверки по факту смерти 14-летнего подростка в Бронницах, ЧП произошло 11 апреля, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Известно, что в этот день двое подростков около гаражей вдыхали пары газа из газового баллона для заправки зажигалок. Оба мальчика потеряли сознание. Вскоре один очнулся и увидел своего друга, лежащего рядом без сознания.

Он пытался спасти его самостоятельно. Однако попытки не увенчались успехом, и подросток вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть ребенка.

Следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, чтобы установить причины и обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.