РИАМО - 12 апр. В минувшие выходные в Подмосковье ликвидировали два лесных пожара на общей площади 7,55 га, сообщила РИАМО в понедельник председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

«Причина пожаров – неосторожное обращение с огнем и начавшиеся сельскохозяйственные палы сухой травы», - сказала Казимир.

Возгорания зафиксировали в Рождественском участковом лесничестве Истринского филиала «Мособллеса» и Подберезном участковом лесничестве Виноградовского филиала.

На территории Рождественского лесничества пострадало 7,25 га молодого леса – сосны и ели, посаженные в 2014 году. В Подберезном лесничестве пострадали взрослые березы и дубы, на которые перекинулся огонь с близлежащего поля. В тушении пожаров были задействованы 10 единиц техники и 19 человек.

«Теплая погода, подсохшая прошлогодняя трава и при этом отсутствие молодой зеленой, сильные порывистые весенние ветра – все эти факторы создают условия для быстрого распространения огня. И неважно, специально вы подожгли поле или случайно бросили непогашенные спичку или сигарету – огню достаточно искры и за считанные минуты он уничтожит все на своем пути. В переходный период весны лес и лесные культуры особенно уязвимы. А беспечное отношение граждан, к сожалению, приводит к катастрофическим последствиям», - добавила Казимир.

Она настоятельно порекомендовала жителям и гостям Подмосковья соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесу территориях.