Панические атаки: причины страхов и способы борьбы с недугом

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Паническая атака — это приступ острой необъяснимой тревоги, сопровождаемый различными соматическими, то есть физиологическими симптомами. Психологи считают этот недуг настоящим бичом 21 века, который связан с высоким уровнем стресса в нашей жизни.

По статистике спрос на услуги психологов в России в 2020 году вырос на 89%. Одна из проблем, с которой все чаще сталкиваются жители Московского региона в последние годы – панические атаки, участившиеся из-за стресса, вызванного эпидемией Covid-19.

Коронавирус внес свою лепту: пугающие новости и сводки по росту смертности послужили причиной развития многих фобий. Люди стали бояться ходить в магазины и общаться, заразить своих близких и заболеть сами и так далее. У тех, кто был склонен к паническим атакам и обладал неустойчивой психикой до пандемии, переживания лишь усилились.



По словам Валентины из Москвы, с приходом пандемии у нее началась настоящая паранойя. Неизвестное заболевание вызвало множество фобий: пугало абсолютно все и казалось, что любое действие приведет к заражению.

«Однажды я набралась смелости и вышла за продуктами в магазин у дома. П пока я стояла в очереди, в голове крутилась мысль: «Я точно заболею». В итоге у меня случилась паническая атака. Я бросила корзину на пол и выскочила на улицу и где-то там во дворах пережила приступ – это было ужасно», - поделилась девушка.

По ее словам, с тех пор атаки стали происходить у нее постоянно, с похожей проблемой столкнулись и некоторые знакомые.

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