Панические атаки: причины страхов и способы борьбы с недугом

Бич 21 века
Паническая атака — это приступ острой необъяснимой тревоги, сопровождаемый различными соматическими, то есть физиологическими симптомами. Психологи считают этот недуг настоящим бичом 21 века, который связан с высоким уровнем стресса в нашей жизни.
По статистике спрос на услуги психологов в России в 2020 году вырос на 89%. Одна из проблем, с которой все чаще сталкиваются жители Московского региона в последние годы – панические атаки, участившиеся из-за стресса, вызванного эпидемией Covid-19.
Коронавирус внес свою лепту: пугающие новости и сводки по росту смертности послужили причиной развития многих фобий. Люди стали бояться ходить в магазины и общаться, заразить своих близких и заболеть сами и так далее. У тех, кто был склонен к паническим атакам и обладал неустойчивой психикой до пандемии, переживания лишь усилились.
По словам Валентины из Москвы, с приходом пандемии у нее началась настоящая паранойя. Неизвестное заболевание вызвало множество фобий: пугало абсолютно все и казалось, что любое действие приведет к заражению.
По ее словам, с тех пор атаки стали происходить у нее постоянно, с похожей проблемой столкнулись и некоторые знакомые.
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Механизм страха
Одна из проблем панической атаки – внезапность проявления. При этом человека «накрывает» внезапной волной страха где угодно: дома, на работе, в метро или посреди людной улицы. Самые интенсивные приступы случаются в позднее время, около полуночи.
По словам психолога Анастасии Левицкой, чаще паническим атакам подвержены женщины, однако возникать они могут независимо от пола.
Если человек раньше не сталкивался с панической атакой, то зачастую не понимает, что с ним происходит. Порой приходится вызывать скорую, чтобы установить причину недомогания. Так, до 10% вызовов скорой помощи приходится именно на недиагностированные приступы паники.
Иногда механизм атаки запускается по определенной причине и в результате какой-либо закономерности. Например, это тяжелые ситуации, с которыми человек не мог справиться на протяжении долгого времени или подавлял в себе негативные эмоции.
Если у человека есть воспоминания, при мысли о которых он чувствует сильный внутренний дискомфорт и отмечает у себя физиологические реакции на него – можно говорить о непережитом стрессе. Потенциально опасные ситуации или новые негативные переживания, которые накладываются сверху, могут послужить дополнительным толчком к панической атаке.
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Крик о помощи: основные симптомы
Как объясняет психолог, всегда стоит анализировать корень проблемы, ведь панические атаки — это своеобразный крик о помощи, который подает наш организм.
При этом важно отдавать себе отчет в том, что паническая атака – это ситуация, когда человеческой жизни в реальности ничто не угрожает, а вот накручивание себя может лишь усугубить стресс, который скажется на здоровье.
Панические атаки могут проявляться по-разному. В основном это физиолоческие симптомы – одышка, учащенное сердцебиение, потливость, тремор, головокружение, боль или неприятные ощущения в груди, эффект «ватных» конечностей. Также возможно ощущение приближения смерти, страх сойти с ума и тому подобное.
Также можно спутать паническую атаку с сердечным приступом. При этом атаки чаще встречаются у молодых активных людей, а вот кардиологическим патологиям больше подвержены пожилые люди. Если при стенокардии жалобы появляются при физнагрузках – ускорении шага, подъеме в горку или по лестнице, то при панических атаках они возникают внезапно, без видимой причины.
Еще один нюанс, учитывая реалии недавней пандемии: как отличить проявления панической атаки от симптомов вируса, например, Covid-19. Здесь стоит отметить, возникала ли у вас отдышка в прошлом или это ситуативное явление. Если она ослабевает через 10-15 минут и не сопровождается жаром, кашлем, потерей вкуса и другими симптомами, характерными для коронавируса, то, вероятнее всего, речь идет о панической атаке.
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Как справиться с паникой
Чтобы предотвратить панические атаки, в первую очередь стоит задуматься о профилактике. Желательно регулярно проходить медицинское обследование и заботиться о своем ментальном здоровье, насколько это возможно, советуют специалисты.
Здоровый образ жизни, включающий хороший сон, правильное питание и физическую активность, тоже будет плюсом. В период пандемии лучше как можно чаще выходить на связь с родственниками и близкими, которые могут оказать поддержку, а также заполнять свой досуг приятными делами.
Если паническая атака все же дает о себе знать, попробуйте успокоить себя медленным и глубоким дыханием, советует психолог. Еще один хороший способ – обратить внимание на то, что окружает вас в данный момент. Например, отметить несколько предметов вокруг, ощущение вкуса и запаха – это поможет отвлечься от негативных переживаний.
Если паническая атака нагрянула дома, можно принять теплую ванну и выпить чай, посидеть в тишине или подышать свежим воздухом. Если же подобное застало в общественном месте, то лучше куда-то присесть или облокотиться на стену. Можно обтереть лицо влажной салфеткой и постараться отвлечься на то, что происходит вокруг, например, посчитать прохожих, позвонить близким или друзьям и отвлечься разговором.
Если рядом оказался человек, который переживает паническую атаку, то оказать ему помощь можно похожими способами: отвлечь и помочь сосредоточиться на дыхании.
В том случае, если панические атаки серьезно мешают вам жить, необходимо обратиться к специалисту – возможно, речь идет о паническом расстройстве. Врач поможет установить точную причину и назначит соответствующее лечение.
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