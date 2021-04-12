РИАМО - 12 апр. Столичные специалисты приступили ко второй фазе клинических испытаний препарата от Covid-19 «Ковид-глобулин», лекарство разработали в холдинге «Нацимбио» Госкорпорации Ростех, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

В мероприятии примут участие шесть московских госпиталей. Совместно с Ростехом и Нацимбио планируется провести вторую фазу за 2-3 месяца. В ней примут участие 156 пациентов с коронавирусом.

Во время проведения второй фазы планируют провести изучение эффективности и безопасности препарата. Испытания пройдут по международным стандартам.

«Ковид-глобулин» – лекарство на основе плазмы крови людей, уже перенесших коронавирус. Оно содержит антитела к нему. Введение препарата помогает предотвратить тяжелое течение болезни.

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