РИАМО - 12 апр. Большое количество ошибок участники «Тотального диктанта» в 2021 году допустили в пунктуации, также были сложности и в орфографии, сообщил в понедельник журналистам председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.

«Можно уже подвести некоторые итоги. <...> Текст был в первую очередь сложен пунктуационно. Пунктуация доставила немало проблем участникам», - рассказал Пахомов.

По его словам, сложности были и в орфографии. В первой части текста многие участники написали слитно слово «не скоро», хотя правильно писать раздельно. Кроме того, некоторые ошибочно написали слово «тормошить» с буквой «а» во втором слоге.

Ошибки также допустили в словах «сетчатка» и «промокнуть» (ударение на букву «у»). Между тем, многие верно написали слово «стоп-кадр».

«Слово «отсыревших фотографий» не узнали многие. И писали: «отцыревших», «отцаревших». <...> Кто-то не узнал «сетчатку» и вместо нее писал «клетчатку», - добавил Пахомов.

В этом году автором текста «Обещание» для «Тотального диктанта» стал писатель Дмитрий Глуховский. Мероприятие прошло 10 апреля.

Участниками акции в 2021 году стали более 675 тыс. человек из 123 стран. Для проведения диктанта было подготовлено 1,1 тыс. площадок, в Москве их организовали более 200.