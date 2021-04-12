РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 апр. В микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи провели флешмоб к юбилею первого полета в космос Юрия Гагарина, во время которого представители власти и активная молодежь выстроились в цифру 60 и выпустили в небо 60 белых шаров, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Акция в рамках партпроекта «Историческая память» «Единой России» началась с торжественного митинга на бульваре Цветов у памятника Дмитрию Рябушинскому. В ней приняли участие депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, депутаты горсовета Ульяна Кондрякова, Рустам Фахрисламов, юнармейцы округа во главе с начальником штаба Вероникой Бусыгиной, волонтеры молодежного центра «Мы вместе», студенты Гидрометеорологического техникума.

«Сегодня мы выстроились в цифру 60 и выпустили 60 белых шаров. Это символично, ведь именно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил двухчасовой орбитальный облет нашей планеты», - сказал специалист молодежного центра «Мы вместе» Вячеслав Градин.

Он добавил, что молодежь должна помнить этот исторический момент. Очень важно бережно относиться к своей истории, воспитывать молодежь на примере жизни таких выдающихся личностей, как Юрий Гагарин, Дмитрий Рябушинский.

По словам Ефимова, неслучайно сегодняшняя акция проходила рядом с монументом Рябушинскому. Именно в Кучине прославленным ученым был создан первый в Европе и второй в мире Аэродинамический институт.

«Представить развитие космической отрасли без исследований Дмитрия Рябушинского просто невозможно. Уверен, что представителям юного поколения необходимо с ранних лет знать и уважать традиции прошлого, гордиться страной, людьми, которые работали для осуществления этой мечты - первого полета в космос, и городом, в котором они живут», - подчеркнул Ефимов.

В рамках юбилейной даты в понедельник в ДК «Саввино» также состоятся лекции для молодежи, выставка на тему космонавтики, кинопоказы о Юрии Гагарине и первом полете человека в космос. В них подробно будет воспроизведен легендарный полет, после которого жизнь гражданина Советского Союза не могла остаться прежней.

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