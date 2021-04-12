РИАМО - 12 апр. На портале «Москва — с заботой об истории» появился новый раздел о событиях в столице 1950–1960-х годов, там представлены снимки, документальные ролики, воспоминание очевидцев, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Ко дню 60-летия с момента первого полета человека в космос мы делимся документами 1950–1960-х годов, когда страна очень активно развивала науку и в жизнь были воплощены передовые идеи, которые еще вчера казались фантастикой», — рассказал начальник Главного архивного управления Москвы Ярослав Онопенко.

Пользователи увидят фотографии Юрия Гагарина и других советских космонавтов. Кроме того, материалы Главархива расскажут о работе конструкторов ракетно-космической промышленности в СССР.

Посмотреть материалы о космосе также можно в выставочном зале на улице Профсоюзной, 82, корпус 1. Выставка продлится до 9 июня включительно.