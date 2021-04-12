РИАМО - 12 апр. РЖД получит земельные участки на юго-востоке Москвы для реконструкции и строительства железнодорожных объектов, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Участки расположены по адресу: остановочный пункт Средний Золоторожский переулок, улица Рогожский Поселок, напротив Нижегородской улицы (ЮВАО). Площадь объектов – около 0,3 га.

«Участки предоставляются сроком на 6 лет для реализации проекта «Реконструкция участка Москва-Пассажирская-Курская (вкл.) – Москва-Товарная-Курская – Карачарово (искл.) со строительством дополнительных главных путей», – говорится в сообщении.

В настоящее время участки свободны от застройки.

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