РИАМО - 12 апр. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил жителей региона с Днем космонавтики, отметив, что 12 апреля 1961 года вошел в историю цивилизации как торжество человеческого разума, положил начало новой космической эре, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Наш народ по праву гордится славными именами первопроходцев освоения космоса – Константином Циолковским, Сергеем Королевым, Валентиной Терешковой, Алексеем Леоновым и многими другими выдающимися учеными, инженерами и космонавтами», - сказала Брынцалов.

Он напомнил, что сегодня космонавтика является одной из самых героических и романтичных профессий. А в России активно развивается ее производственный, конструкторский и исследовательский потенциал.

«Можно с полной уверенностью сказать, что космонавтика стала важнейшей отраслью современной экономики. Дорогие друзья! Еще раз от души поздравляю всех жителей Подмосковья, ученых, инженеров, рабочих ракетно-космического комплекса, тружеников смежных профессий с Днем космонавтики!» - обратился спикер Мособлдумы.

Он пожелал всем крепкого здоровья, мира и благополучия.

12 апреля отмечается День космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с момента первого полета человека в космос.

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