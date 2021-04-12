РИАМО - 12 апр. Следователи завершили расследование уголовного дела о пожаре в частном доме престарелых, который произошел в новой Москве в декабре 2017 года, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

В результате пожара в доме престарелых в Центральной деревне Картмазово поселения Московский были госпитализированы 47 человек. Несмотря на оказанную помощь, из-за отравления угарным газом двое постояльцев скончались, здоровью еще двоих человек причинен тяжкий вред.

«В ходе анализа собранных следствием доказательств по уголовному делу установлено, что причиной возгорания явился техногенный фактор. Он выразился в отсутствии контроля за длительной работой электрической нагревательной печи, а причиной развития пожара стала захламленность помещений горючими материалами и предметами», - отметила Иванова.

Она добавила, что в здании также не было достаточного количества эвакуационных выходов и не работала пожарная сигнализация. Поэтому постояльцы не смогли свободно покинуть помещения во время пожара.

В качестве обвиняемых привлечены бывший генеральный директор учреждения и администратор заведения. Они признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.