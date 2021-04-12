РИАМО - 12 апр. Следователи завершили расследование уголовного дела о пожаре в частном доме престарелых, который произошел в новой Москве в декабре 2017 года, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
В результате пожара в доме престарелых в Центральной деревне Картмазово поселения Московский были госпитализированы 47 человек. Несмотря на оказанную помощь, из-за отравления угарным газом двое постояльцев скончались, здоровью еще двоих человек причинен тяжкий вред.
Она добавила, что в здании также не было достаточного количества эвакуационных выходов и не работала пожарная сигнализация. Поэтому постояльцы не смогли свободно покинуть помещения во время пожара.
В качестве обвиняемых привлечены бывший генеральный директор учреждения и администратор заведения. Они признали свою вину и раскаялись в содеянном.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
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